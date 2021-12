Viabilità, altre settimane di chiusura per il Ponte dell'Uccellino

Rimarrà chiuso ancora per alcune settimane, anche nei giorni festivi, il ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, per consentire ulteriori approfondimenti sulle verifiche tecniche alla struttura e per programmare interventi di ripristino.

Le verifiche, che hanno preso il via lunedì 29 novembre comportando la sospensione della circolazione su stradello Ponte Basso, riguardano in particolare le saldature della struttura dei pannelli portanti del ponte bailey nella parte del corrente inferiore (sotto il piano viabile) e rientrano nell’ambito delle indagini in vista della progettazione del nuovo ponte tra Modena e Soliera.