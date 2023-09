Lavori per la Complanarina, interrotto il percorso natura sul Tiepido

Chiude da oggi mercoledì 27 settembre per circa una settimana un tratto di percorso natura Tiepido nel tratto compreso tra il sottopasso alla passerella sul torrente Tiepido, in Strada Cavedole a Portile e l’incrocio con Strada Gherbella, in Comune di Modena.

Il provvedimento, che resterà in vigore per tutta la durata dell’intervento, è necessario per consentire lo svolgimento di operazioni di taglio di piante e vegetazione in prossimità del percorso natura, nell’ambito dei lavori interessanti il prolungamento della Tangenziale Sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla strada statale 12 “Nuova Estense” ed il casello autostradale di Modena Sud, il prolungamento della cosiddetta “Strada Complanarina”.