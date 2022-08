Chiudono per una settimana gli sportelli dell'Anagrafe di via Padova

Da martedì 16 a lunedì 22 agosto gli sportelli della sede decentrata dell’Anagrafe, in via Padova nel Quartiere 3, resteranno chiusi al pubblico per consentire la fruizione delle ferie da parte del personale.

Con l’apertura a inizio marzo dei due sportelli dell’Anagrafe decentrata, che ricevono il pubblico solo su appuntamento per l’erogazione delle Carte d’identità elettroniche (Cie), e grazie all’entrata in servizio di nuovo personale, il numero complessivo di documenti rilasciati nel periodo gennaio-luglio 2022 è pari a 16.270, oltre 1.600 carte d’identità in più rispetto al 2021. Grazie a questo potenziamento, i tempi di attesa per il rinnovo dei documenti si è progressivamente ridotto, passando da oltre due mesi prima del mese di marzo agli attuali 10-15 giorni per entrambe le sedi, quella decentrata di via Padova e quella dell’Anagrafe centrale in via Santi 40.

Attualmente sono in corso le procedure per la selezione pubblica di personale amministrativo da assumere a tempo determinato, con scadenza il prossimo giovedì 18 agosto, per la formazione di una graduatoria volta ad assicurare la continuità del servizio con tempi di attesa adeguati anche in caso di situazioni di turnover del personale.