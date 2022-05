Sassuolo, chiude per manutenzione un tratto del percorso natura Secchia

Manutenzione a Sassuolo, all'altezza della passerella sul Rio da ponte in località "case Ruini”: tra Sassuolo e San Michele dei Mucchietti chiude temporaneamente un tratto del percorso natura Secchia per consentire di verificare l'integrità della struttura attraverso una serie di indagini tecniche.

La chiusura al transito veicolare e pedonale sulla passerella ciclo-pedonale resterà in vigore fino alla conclusione delle verifiche e dell'eventuale intervento di recupero della struttura, qualora gli esiti delle indagini in corso lo dovessero rendere necessario. Nel frattempo sarà posizionata l'opportuna segnaletica di avviso, per consentire un rapido svolgimento delle operazioni senza interferenze con il transito ciclo pedonale.