Chiude il caffè Menomoka: "Il Covid ha cambiato le abitudini". E nasce uno shop online

C’è ancora tempo per bere un caffè da "tre chicchi" del Gambero Rosso in centro a Modena, ma sta per scadere. Domenica 24 settembre infatti sarà l’ultimo giorno di apertura del Menomoka di Corso Canalchiaro, locale che non si può ancora definire storico, ma che sicuramente è entrato nel cuore e nelle abitudini di tanti modenesi nei suoi nove anni di attività.

Il locale riaprirà con nuova gestione e ovviamente un nuovo nome, mentre l’esperienza e la cura per il caffè dell’attuale gestore, Antonio Cometa, si sposteranno su altri fronti, mantenendo in particolare il lato imprenditoriale e di conoscenze acquisite nei 23 anni di lavoro sempre alla ricerca dell’eccellenza nella bevanda che tutti i giorni vieni consumata più frequentemente in Italia.

Dall’apertura nel 2014 ad oggi, il Menomoka aveva effettuato alcune variazioni, in particolare dettate dall’era Covid che aveva prima costretto e poi convinto Antonio a concentrarsi in particolare sulle colazioni, rinunciando alle serate e agli aperitivi. “Purtroppo anche le abitudini della popolazione sono cambiate molto dopo la pandemia, tanti ora lavorano da casa e non escono più a bere il caffè”, ha spiegato il gestore.

Sono stati tanti, nel corso degli anni, i personaggi famosi che sono passati per assaggiare i prodotti del Menomoka, da Bottura a Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook. Senza dimenticare le riprese della serie Netflix Master of None che si sono svolte proprio nel locale di Canalchiaro. Un appuntamento fisso che aveva preso ormai piede, oltre alla colazione in mezzo alle citazioni e ai volti famosi che decoravano le pareti, era l’aperitivo della Vigilia di Natale. Ma non è escluso che in futuro non si possa ripetere tutto questo.

“Non in centro a Modena”, chiarisce però Cometa. “La proposta e la ricerca sulla caffetteria non sono tenute in considerazione in Italia e la nostra città non fa eccezione. Devo comunque ammettere che è stata una bella esperienza, quasi dieci anni in cui posso dire di aver raggiunto il mio obiettivo. Ora preferisco concentrarmi sull’aspetto imprenditoriale, slegato dal locale fisico”.

Il Menomoka infatti non chiude completamente, ma riparte dall’esperienza online: nascerà un e-shop in cui saranno acquistabili referenze di caffè che Antonio assaggerà e recensirà personalmente. “Continuerà anche il mio lavoro di ricerca e offrirò un servizio di formazione mettendo la mia esperienza al servizio di chi vorrà imparare e crescere nella cultura della caffetteria. Inoltre collaborerò con alcune torrefazioni”, conclude Antonio Cometa.