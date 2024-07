Complanarina, altre quattro notti di chiusura per il caselo di Modena Sud

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Proseguono i lavori per la realizzazione della rotatoria che congiungerà la Complanarina al Casello di Modena Sud, lungo via Vignolese. Si rende quindi necessario un nuovo periodo di chiusura dello svincolo autostradale, sia in entrata e in uscita.

Modena Sud resterà ancora chiusa nelle quattro notti di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, con orario 22:00-6:00.

Inoltre, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la A22 del Brennero, verso Bologna. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di parcheggio "Calvetro ovest", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, Tangenziale di Reggio Emilia, SS9 via Emilia ovest e rientrare sulla A1 alla stazione di Modena nord in direzione di Milano, per poi immettersi sulla A22 Autostrada del Brennero.