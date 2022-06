Dopo due anni di chiusura per la pandemia Covid-19, riapre il bar di Villa Pineta

“Siamo felici di riprendere la nostra attività dopo uno stop così lungo - commentano i titolari Karen e il marito Massimo da dietro il bancone. È un piccolo angolo di paradiso perché silenzioso e immerso nel verde parco di Villa Pineta. È un punto di riferimento sia per la degenza e il personale dell’ospedale, sia per il grande bacino del Poliambulatorio ma anche per i visitatori esterni che possono accedere attraverso un percorso che non interferisce con quello della struttura ospedaliera, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-COVID”.