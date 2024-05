Maserati, con 400 trasferimenti si va verso lo smantellamento dell'Innovation Lab di via Emilia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Non arriverà probabilmente a festeggiare i dieci anni di vita il Maserati Innovation Lab di Modena, attivo in via Emilia Ovest dal 2015. Solo cinque anni fa era stato ufficialmente "presentato" alla città e portato come vanto della motor valley, ma il cuore pulsante della progettazione tecnologicamente avanzata del Tridente è ormai destinato alla chiusura, come è facile ipotizzare in base alle scelte adottate nelle ultime settimane dell'azienda.

Mentre lo stabilimento di via Ciro Menotti si barcamenava tra un ammortizzatore sociale ed un altro, in attesa di una autovettura che sarebbe arrivata solo nel 2021 con l’MC20, l’Innovation Lab Modena cresceva a dismisura arrivando a superare i 1.300 dipendenti, principalmente ingegneri e tecnici. Un fiore all'occhiello per l'automotive italiano, che tuttavia non è sopravvissuto ai grandi cambiamenti in atto in casa Stellantis.

E' degli scorsi giorni la notizia del trasferimento di 400 ingegneri dal laboratorio alla "torre" di via Divisione Acqui, La riorganizzazione, in sostanza, segue l'avvio della cassa integrazione degli operai da dicembre, i contratti di solidarietà anche nelle prossime settimane, gli esuberi su base volontaria annunciati ad aprile.

La svolta che l’azienda ha comunicato nasce dalla presumibile volontà di ridurre fortemente i costi degli spazi, oltre che i costi del personale, attraverso il ridimensionamento del numero dei lavoratori e lo spostamento di quasi tutte le attività nello stabilimento storico.

"Li chiamano efficientamenti, razionalizzazione degli spazi, ma Stellantis persegue anche a Modena la politica di riduzione dei costi riconsegnando alla città uno spazio vuoto, appena ristrutturato, la ex Officina Orlandi di via Emilia Ovest che Marchionne aveva fortemente voluto per ampliare l’offerta di progettazione e ricerca sul territorio italiano e in particolare nella terra dei motori. Un’attività prestigiosa di ricerca e sviluppo che aveva dato i natali a vetture capaci di rilanciare il marchio Maserati (Levante, Quattroporte, Ghibli, GT) seppure prodotte altrove e il marchio Alfa Romeo con Giulia e Stelvio", attaccano i sindacati Fim Cisl, Uilm Uil, Aqcf e Fiom Cgil, che lunedì hanno tenuto un'assemblea col personale dell'Innovation Lab.

"Perdiamo attività quali i simulatori statico-dinamico (trasferiti al Balocco), i banchi studio rifrazione solare sui cristalli (destinati a Pomigliano), alcuni banchi definiti HMI (interfaccia uomo macchina) nei quali si svolgevano attività di ricerca e in cui era collocato il progetto guida autonoma - spiegano le sigle dei lavoratori - Tutti i restanti banchi, in particolare dedicati al software e alla configurazione elettronica, rimangono su Modena insieme allo sviluppo dell’auto elettrica Folgore".

Chiara la delusione da parte dei sindacati: "Il giudizio che diamo unitariamente come sindacato è che attraverso queste politiche aziendali, non guidate da una riorganizzazione equa dell’intero settore automotive, ci troveremo sempre più in una logica di perdita di appeal strategico per il nostro intero Paese, laddove è del tutto evidente che l’attuale indirizzo sia quello di sfavorire e ridimensionare le produzioni nel nostro paese. Se nemmeno su un prodotto di altissima gamma non si vedono investimenti adeguati e nuovi lanci di vetture (necessari per stare in questo mercato), la brutta piega che sta prendendo la discussione tra Stellantis e le Istituzioni di governo non può che generare grande preoccupazione sul futuro non solo di Maserati Auto, ma di tutti gli stabilimenti italiani".