Chiusure notturne sulla A1: al via i lavori di pavimentazione e manutenzione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Per consentire lavori di pavimentazione e manutenzione, sono previste importanti chiusure notturne sulla A1 Milano-Napoli.

Chiusura tra A22 e Reggio Emilia: Dalle 22:00 di mercoledì 29 maggio alle 6:00 di giovedì 30 maggio, il tratto compreso tra l'allacciamento con la A22 Autostrada del Brennero e Reggio Emilia, in direzione Milano, sarà chiuso al traffico. Di conseguenza, lo svincolo dalla A22 verso Milano sarà inaccessibile.

Percorso Alternativo: Chi proviene da Bologna e si dirige verso Milano, dovrà immettersi sulla A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e seguire la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468 - via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia. Chi proviene da Verona (A22) e si dirige verso Milano, potrà seguire lo stesso itinerario.

Chiusura tra Modena Nord e Modena Sud: Sempre dalle 22:00 di mercoledì 29 maggio alle 6:00 di giovedì 30 maggio, per lavori di manutenzione di un cavalcavia, sarà chiuso il tratto tra Modena Nord e Modena Sud, in direzione Bologna.

Percorso Alternativo: Dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Modena Nord, gli automobilisti dovranno seguire la viabilità ordinaria: viale Virgilio, SS724 Tangenziale Nord Luigi Pirandello, SS9 via Emilia, SS12, strada Gherbella, SP623 via Vignolese e rientrare in A1 alla stazione di Modena Sud.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di pianificare gli spostamenti considerando questi cambiamenti.