Ciaspolate in Appennino, 50 appuntamenti con "La via dei monti"

Prende il via sabato 18 dicembre il programma delle ciaspolate in Appennino organizzato dalle guide naturalistiche della “Via dei monti". Il calendario parte con una ciaspolata ai piedi del Cimone, nel cuore del Parco del Frignano, da Doccia di Fiumalbo fino alla conca del Piano; fino a marzo sono previsti quasi 50 appuntamenti, tra ciaspolate sotto le stelle e itinerari tra natura storia in diversi comuni dell’Appennino modenese.

L’utilizzo delle ciaspole consente di camminare senza affondare sulla neve e permette di fare escursioni anche in inverno, potendo godere di panorami altrimenti irraggiungibili. E se manca la neve l'escursione si trasforma in una camminata nella natura.

Il calendario ‘Ciaspolappennino 2021’ è promosso dai Comuni di Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Frassinoro, Cutigliano-Abetone, Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio di albergatori Cimone Holidays, Mondo Montagna e la collaborazione della Provincia.

Come sottolinea Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, «l’attività all’aria aperta sta vivendo una grande diffusione nell’Appennino modenese, luogo ideale per trascorrere in tutta sicurezza qualche ora immersi nella natura. Il trekking e le ciaspolate sono una opportunità che sta richiamando tanti nuovi turisti anche da fuori regione e rappresentano un volano economico grazie all’impegno delle guide ambientali».

Le guide della “Via dei monti” Davide Pagliai e Francesco Rosati evidenziano che «siamo alla decima edizione e anche quest’anno accompagniamo i turisti tra ciaspolate sotto il sole o notturne sotto la luna piena, alla scoperta di laghi ghiacciati, percorsi immersi nei boschi innevati, passeggiate sulle tracce degli animali pensate appositamente per i bambini».

Il programma

Il programma delle ciaspolate nell’Appennino modenese del gruppo di guide della “ Via dei monti” prosegue domenica 19 dicembre con una escursione ai piedi dei monti Giovo e Rondinaio nella zona del lago Baccio, tra le faggete e una distesa innevata chiamata, non a caso, della gente del posto “la valle delle meraviglie”, un luogo ideale per una suggestiva ciaspolata, non particolarmente impegnativa.

Nel periodo natalizio il calendario prosegue il 26 dicembre a Fanano con una classica ciaspolata nella zona di Capanna Tassone tra faggi ed abeti con possibilità di salire fino al monte Lancio, balcone naturale panoramico sull’alta valle di Ospitale; il 30 dicembre è in programma una ciaspolata nella zona di monte Modino a Fiumalbo, tra la valle delle Tagliole e quella dello Scoltenna a Pievepelago, il 31 nella valle di Fellicarolo sempre a Fanano, mentre il giorno 1 gennaio sarà possibile iniziare l’anno con una facile ma suggestiva escursione sul Balzo delle rose a Fiumalbo, per ammirare il panorama sulla valle dello Scoltenna; poi ciaspolate anche il 2 gennaio nella valle delle Tagliole, il 4 gennaio nella zona di S.Annapelago per chiudere le festività il 6 gennaio con la classica escursione dal lago Santo al lago Baccio.

Per iscriversi alle ciaspolate e per informazioni sul programma completo www.laviadeimonti.com, info@laviadeimonti.com, 3711842531, pagina Facebook La via dei monti.