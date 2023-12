Cibo, inclusione sociale e formazione. L'Associazione Rulli Frulli diventa RulliFood

L'Associazione Rulli Frulli Lab ETS APS è lieta di annunciare il lancio ufficiale del progetto RulliFood, un'iniziativa rivoluzionaria che fonde produzione alimentare, inclusione sociale e formazione, contribuendo alla crescita personale e professionale di individui fragili all'interno della nostra comunità.

Il progetto RulliFood è l’ultima sfida assunta dall'Associazione. Si tratta di un'iniziativa di ristorazione che non solo mira a creare cibo di alta qualità, ma anche a favorire l'inclusione sociale attraverso la formazione e la produzione sostenibile. Il progetto si compone di diverse attività: la formazione dei ragazzi che entrano all’interno del progetto, l’incontro fra più persone ognuna con il proprio vissuto, la produzione alimentare e il Food Truck. Nello specifico del Truck RulliFood non sarà solo un mezzo di trasporto, ma un veicolo per portare l'inclusione nelle strade, trasmettendo un messaggio di accoglienza e uguaglianza a ogni passante.

Ogni piatto servito racconta una storia di passione, dedizione e impegno per la sostenibilità. Il RulliFood Truck, è frutto del supporto di tanti che hanno creduto nel progetto e hanno deciso di sostenerne la sua realizzazione, primo fra questi Raimondo Soragni, già sindaco di Finale Emilia che con la sua filantropia, ha tessuto nuove relazioni e incontri capaci di trasformare in breve tempo questo progetto in realtà riuscendo a raccogliere l’importo totale per l’acquisizione del mezzo.

A donare il Truck all’associazione Rulli Frulli Lab sono stati: Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Banca Mediolanum (dott. Mauro Goldoni), Gruppo Sorgenia Milano, la rinomata Acetaia Mazzetti di Cavezzo, il gruppo interprovinciale Eravamo 4 Amici Al Bar, l’azienda Finalese Casoni Liquori e la Carpigana Essential.

Un ringraziamento particolare a Fag Arti Grafiche attraverso il direttore generale Sergio Vairetto e al dott. Alberto Spallanzani per il gruppo Spallanzani, anch’essi sostenitori del progetto con il loro contributo. L'Associazione con i suoi progetti rivolti al mondo del lavoro, vuole offrire opportunità di formazione e inserimento nel mondo lavorativo, puntando alla realizzazione di prodotti locali di alta qualità e promuovendo la cultura gastronomica del territorio. La grande sfida è quella di realizzare nel corso dei prossimi anni un percorso formativo rivolto a persone con fragilità in grado da essere professionalizzante, rilasciando tutte le competenze utili per trovare inserimento nel mondo del lavoro, in particolare in quello della ristorazione e produzione alimentare. Questo sarà possibile anche grazie alla sinergia con il bar e ristorante inaugurato nel 2021,

La Stazione Bar e Cucina. La formazione, la produzione alimentare e l'impegno sociale di RulliFood si pone come un agente di cambiamento positivo nella comunità, contribuendo alla costruzione di una società più inclusiva e solidale.