Due ciclabili appaiate e carreggiata ridotta, polemica a Formigine

Già da tempo il Comune di Formigine aveva preannunciato un' "estate di ciclabili", e dopo aver concluso i lavori a Magreta e Casinalbo, qualche giorno fa ha preso il via un nuovo cantiere in Via Mons. G. Cavazzuti, per la realizzazione di un nuovo tratto della pista ciclabile Modena-Maranello.

Il tratto di strada interessato è quello antistante le scuole elementari "Ferrari" che, come noto ai residenti, nel periodo settembre-giugno, negli orari di ingresso e di uscita dei bambini da scuola diventa oltremodo trafficato. Sulla via a doppio senso di marcia infatti, decine di macchine sono solite posteggiare per il tempo necessario a fare salire i bambini, rinunciando a parcheggiare negli appositi spazi comunque vicini.

L'osservazione di alcuni cittadini consci di questa "abitudine" è che la pista ciclabile in costruzione, riducendo l'ampiezza della strada - che rimarrebbe comunque a doppio senso di marcia - renderebbe ancora più difficoltoso il passaggio degli automobilisti negli orari critici, che spesso combaciano con gli orari di andata o ritorno dal lavoro dei residenti.

Nonostante il Comune di Formigine sottolinei come nel raggio di 100m dalle scuole ci siano 150 posti auto, che diventano 400 se si amplia il raggio a 300m, alcuni cittadini continuano comunque ad interrogarsi sull'utilità di tale pista ciclabile, dal momento che una pista ciclopedonale è già presente su entrambi i lati della via, sebbene poco utilizzata.

Non manca comunque, chi plaude all'operato del Comune, che da anni è impegnato a rendere la città sempre più fruibile da pedoni e ciclisti.

Intanto, inizieranno lunedì 31 luglio alcuni cantieri di manutenzione delle pavimentazioni superficiali stradali, che interesseranno la zona centrale di Formigine. In ordine di esecuzione dei lavori, le strade interessate saranno: via Schedoni, via Forno Vecchio, via Sassuolo (tratto tra via Forno Vecchio e via Giotto), via Botticelli, via Pagani (tratto tra la rotatoria adducente alle scuole Carducci e via Monteverdi), via Gramsci (tratto tra viale dello Sport e via Verdi). I lavori avranno una durata stimata complessiva di circa due settimane e comporteranno deviazioni e chiusure temporanee segnalate in loco.