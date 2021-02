Comparto Vaciglio, si apre il passaggio ciclopedonale su via Lazio

Tra via Lazio e via Morane sarà realizzato un percorso ciclopedonale nell’ambito dell’intervento relativo al nuovo comparto residenziale Vaciglio-Morane. Per consentire la realizzazione del percorso, che costeggerà il bosco di via Lazio, è in corso in questi giorni un intervento propedeutico di rimozione di sei alberature spontanee e di quattro pioppi del filare a fianco delle ultime abitazioni realizzate nell’area.

Il collegamento ciclopedonale, che sarà attuato dalla società Modena Estense spa di Carpi nell’ambito delle urbanizzazioni del nuovo comparto, sarà completato e fruibile entro fine anno. Nell’ambito dell’intervento del soggetto attuatore saranno piantumate nella zona oltre 200 alberature, che si andranno ad aggiungere alle oltre 8 mila piante del bosco urbano di Vaciglio completato dall’Amministrazione la scorsa estate in continuità con l’area boschiva spontanea esistente.