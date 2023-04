Ciclovia del Sole, manutenzione tra Camposanto e San Felice: ci sarà un percorso alternativo

Partono i lavori di ripristino della Ciclovia del Sole nel tratto tra i Comuni di Camposanto e di San Felice sul Panaro. Città Metropolitana di Bologna comunica che dal 12 al 14 aprile, condizioni meteo permettendo, partirà l’intervento per il tracciato sull'ex sedime ferroviario. Per motivi di sicurezza si rende necessario interdire il passaggio dei ciclisti per l'intero periodo dell’intervento.

Il tratto interdetto al transito andrà dall'ingresso di Camposanto all'uscita di via Borgo nel Comune di San Felice. Tali lavori si rendono necessari per garantire il buon funzionamento della via ciclabile e non è possibile rimandarli. Sul sito del Comune di San Felice (www.comunesanfelice.net) è indicato il percorso alternativo per i ciclisti da Camposanto a San Felice e viceversa.