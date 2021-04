San Biagio di San Felice, nuovo accesso alla Ciclovia del Sole

Sono terminati i lavori commissionati dal Comune di San Felice sul Panaro per dotare la Ciclovia del Sole di un ingresso/uscita a San Biagio, anche nei pressi di via 1° Maggio. In questo modo il centro della frazione sarà direttamente collegato con la ciclabile. In un primo tempo, nel progetto realizzato da Città Metropolitana di Bologna, a San Biagio era stata prevista la sola uscita in via Suozzi, a cui ora si è affiancata anche quella in via 1° Maggio.