Ciclovia del Sole, apre il primo tratto fra San Felice e Crevalcore

Apriranno a ottobre i primi tratti della Ciclovia del Sole sull'ex ferrovia Bologna-Verona, a partire dal tratto tra Crevalcore e San Felice sul Panaro. Ed è prevista "entro fine anno l'apertura totale" della nuova ciclabile. "Pur avendo la consegna del cantiere fissata da contratto al 16 dicembre- spiega il delegato alla Mobilità della Città metropolitana di Bologna, Marco Monesi- speravamo di anticipare l'apertura totale della Ciclovia a ottobre, anche per sfruttare già quest'anno un periodo climatico favorevole all'utilizzo della bicicletta. Il blocco dovuto al lockdown ha causato tuttavia un leggero ritardo, per cui abbiamo deciso che apriremo i singoli tronchi da qui a fine anno, man mano che verranno consegnati, vista anche la situazione della mobilità legata al covid. Ma la Ciclovia nel suo complesso aprirà entro l'anno". In questo modo, sottolinea Monesi, "stiamo per portare a termine un altro tassello di questo importante percorso cicloturistico e una parte rilevante della 'Bicipolitanà: la linea 2 Crevalcore-Bologna".

I lavori per realizzare la Ciclovia del Sole sono iniziati nella primavera 2019, con un investimento di cinque milioni di euro. La strada collega le province di Bologna e Modena con la Lombardia, attraversando otto Comuni, per un totale di 46 chilometri: 32 sull'ex ferrovia Bologna-Verona; 14 già usufruibili, che saranno riqualificati. Intanto è già partita l'attività di promozione della nuova ciclabile. Nei giorni scorsi la Destinazione Turistica e Bologna Welcome hanno partecipato a Rimini a 'Italian bike festival', mentre nei prossimi mesi la Ciclovia del Sole verrà presentata agli operatori in altre Fiere di Settore tra cui Londra (2-4 novembre) e Parigi (18-21 marzo).

"La Ciclovia del Sole è una grande opportunità per il territorio- sottolinea Matteo Lepore, presidente della Destinazione turistica della Città metropolitana- per questo stiamo lavorando per valorizzare al massimo le sue potenzialità turistiche, in sinergia con la Città metropolitana. Si tratta di un progetto strategico per la nostra Destinazione: un brand di enorme appeal potenziale calato in un contesto ambientale e storico di eccellenza. Per Bologna sarà una porta verso l'Europa, un itinerario che ci mette in collegamento diretto con un nuovo interessante segmento di turisti internazionali".

Inoltre, aggiunge Lepore, "puntiamo a valorizzare anche la pianura bolognese e presto anche l'Appennino". Il target principale "sono i cicloamatori- spiega ancora Lepore- ma anche i cicloescursionisti. Per tutti loro il punto di riferimento sarà l'infopoint 'eXtraBO', punto di arrivo e partenza della Ciclovia del Sole a Bologna. Già da alcuni anni la Destinazione ha messo le Ciclovie e i Cammini al centro della promozione per valorizzare le potenzialità dell'intera area metropolitana, in particolare vista la grande richiesta di vacanze all'aria aperta, in un'ottica di sostenibilità, turismo lento e, quest'anno piu' che mai, di sicurezza", conclude l'assessore.

(DIRE)