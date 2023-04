Matteo Cimitan di Plastic Free premiato in Rai, "Tante attività dei volontari spesso sottovalutate"

Matteo Cimitan premiato per l'impegno per l'ambiente - Modena, città piena di realtà sostenibili - Nuove iniziative di raccolta in città - Attività con Plastic Free nelle scuole di Modena

A Modena le attività di volontari e associazioni per una città ed un ambiente più puliti non si fermano, sono invece un vero esempio ed un vanto di Modena che troppo spesso passa inosservato.

Matteo Cimitan, il ragazzo modenese noto per il suo impegno per l'ambiente, è stato premiato da Francesco Gabbani nel suo programma "Ci vuole un fiore" andato in onda venerdì 21 aprile in Rai. Premiato per il risultato ottenuto durante il 2022 quando aveva raccolto più di 3 tonnellate di rifiuti in autonomia (come raccontato anche in un vostro articolo di gennaio 2023), il giovane modenese ha voluto dedicare il premio a tutte le persone che si impegnano per fare la differenza. "Azioni positive che spesso passano inosservate, ma che esistono e stanno migliorando il mondo partendo dal basso".

Cimitan è stato ospite anche della puntata di Linea Verde Life di sabato 22 aprile dove ancora una volta è stato dedicato uno spazio alle attività modenesi che fanno bene all'ambiente. Nella puntata ha spiegato quanti rifiuti vengono gettati dagli automobilisti lungo la tangenziale, ma ha soprattutto fatto notare come tanti cittadini si stanno ponendo come soluzione a questo problema impegnandosi per il bene comune.

"Le notizie negative sulla gestione dei rifiuti ricoprono le prime pagine dei giornali modenesi e spesso distolgono lo sguardo dei lettori da quel mondo di positività che abbiamo proprio qui a Modena - spiega Cimitan - Un esempio è stato l'incontro organizzato per il concorso "abbiamo nel cuore" organizzato da Hera nel quale cittadini, gruppi di volontari, enti e associazioni si sono incontrati per trovare insieme idee e sviluppare progetti per migliorare Modena. Dalle idee per il riuso a quelle per trasformare i rifiuti in risorsa da donare nuovamente alla città permettendo di curare il decoro urbano e migliorando la qualità dei servizi. Anche l'associazione Plastic Free ha partecipato all'incontro e presto presenterà progetti e iniziative realizzate anche in collaborazione ad altre realtà di volontariato della città".

L'ultimo appuntamento di raccolta è stato sabato 22 aprile a Lesignana (in foto), giornata mondiale della Terra. I volontari guidati da Emilio (referente della zona) si sono sparsi per le strade della località raccogliendo i rifiuti che hanno trovato lungo il loro percorso. Altre iniziative in arrivo riguardano la sensibilizzazione nelle scuole. Sempre nella giornata dedicata al nostro pianeta, Cimitan era impegnato al Liceo Morando Morandi di Finale Emilia per una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. Anche nell'assemblea con gli studenti dell'Istituto Venturi i referenti dell'associazione hanno spiegato agli studenti le problematiche che affliggono il nostro ambiente con l'obiettivo di mostrare ai ragazzi quali sono le soluzioni che possiamo adottare per migliorare il nostro stile di vita nel rispetto dell'ambiente e delle persone.

"Insomma, nella città di Modena tra tanti problemi è davvero presente un esercito di volontari ed associazioni che insieme ai cittadini, agli enti e al comune, si impegnano per una città più bella dal punto di vista ambientale e sociale".