Il cimitero San Cataldo diventa set cinematografico per il film su Ferrari

Anche il Cimitero di San Cataldo, per un giorno, diventerà set cinematografico per le riprese del film del regista Michael Mann, dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari, che si sta girando in questi giorni in città.

Venerdì 5 agosto, il cimitero rimarrà infatti chiuso al pubblico per l’intera giornata per consentire le riprese cinematografiche e anche gli uffici e l’area crematoria non saranno fruibili, le cerimonie funebri potranno invece essere effettuate presso i 16 cimiteri frazionali.

Si ricorda inoltre che anche Largo Garibaldi a Modena sarà uno dei set delle riprese del film dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari e per questo motivo in questi giorni questa area della città rimarrà chiusa al transito e subirà una trasformazione per tornare indietro nel tempo, agli anni Cinquanta. Il film, infatti, è ambientato nel 1957 e quindi tutta la zona di fronte al Teatro Storchi, con la fontana dei due fiumi del Graziosi, deve subire una trasformazione per fornire uno sfondo scenografico adeguato alla storia del Drake.

Da lunedì 1 fino a venerdì 5 agosto, inoltre, a partire e per la durata dell’esposizione dei relativi segnali stradali verticali, sarà sospesa la circolazione, eccetto mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine, oltre ai veicoli della produzione, in largo Garibaldi dove sarà inoltre vietata la sosta su entrambi i lati, e in alcune vie limitrofe. Anche le linee del trasporto pubblico locale subiranno variazioni di percorso che saranno comunicate dal gestore (www.setaweb.it, call center 840 000216, Wathsapp 3342194058). Sarà garantito, salvo sospensioni temporanee regolate da personale il transito veicolare su via Caduti in Guerra e viale Martiri della Libertà, così come su viale Trento Trieste e via Ciro Menotti.