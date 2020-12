Per il cinema Raffaello primo Natale senza film da 42 anni

"Ci avviamo a passare il primo Natale senza cinema, il primo in 42 anni di attività che il Cinema Raffaello passerà a luci spente. E, purtroppo, non si sa ancora quando i cinema - come i teatri - potranno riaprire". Tanta amarezza nei gestori dello storico multisala di strada Formigina, che ha chiuso i battenti da ormai tanti, troppi, mesi. Ma in vista delle festività l'attività prova a rilanciarsi con un gesto di speranza.

"Dopo aver ricevuto diverse richieste di persone che avrebbero voluto regalare abbonamenti e biglietti del cinema come regalo di Natale, sia per il Cinema Raffaello che per il Cinema Astra, abbiamo deciso di interrompere questo prolungato periodo di chiusura concedendo al nostro pubblico la possibilità di venire al Cinema ed acquistarli".

Pertanto sabato 19 Dicembre, dalle 17 alle 19, la biglietteria del Cinema Raffaello sarà eccezionalmente aperta al pubblico. Sarà possibile acquistare biglietti regalo e Cinecard (le nostre tessere abbonamento) da 6 e da 10 ingressi utilizzabili sia al Raffaello che all'Astra. La validità delle tessere sarà sempre di 6 mesi (180 giorni effettivi) che - dato il momento di forzata chiusura - saranno contati a partire dal primo giorno di riapertura ufficiale delle strutture.

Inoltre, sarà da oggi possibile acquistare gli abbonamenti anche online accedendo alla piattaforma di vendita dal sito web del multisala.