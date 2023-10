Cioccolato e musica per confermare il successo di Sciocolà

Si è conclusa questa sera la quinta edizione di Sciocola’, l’evento più dolce dell’anno dedicato al cioccolato artigianale tra le vie del centro di Modena. Oltre 80 eventi in tre giorni tra spettacoli, animazione, incontri culturali, degustazioni e showcooking il tutto accompagnato da eventi itineranti tra le vide del centro con musica e animazione sulle note dolci del cioccolato artigianale dal fondente, al rosa passando per il cioccolato bianco e quello al latte.

“Sopra ogni aspettativa questa quinta edizione che ha portato in centro storico tanta bellezza, voglia di visitare la città e passione per il cioccolato e per i prodotti tipici modenesi. – spiega Ludovica Carla Ferrari, Assessora Città Smart, Politiche economiche, Turismo e promozione della città, Servizi demografici del Comune di Modena - Il Festival del Cioccolato è entrato ormai nelle nuove tradizioni modenesi apprezzatissime anche dai turisti che quest’anno sono venuti da tutta Italia. Un grande ringraziamento agli organizzatori che hanno dimostrato ancora una volta che la qualità della proposta e la valorizzazione del territorio rappresentano un modello vincente”.

“Malgrado le difficoltà logistiche di sabato, legate alla concomitanza con altre manifestazioni, - spiega Claudio Medici, Presidente Cna Modena - anche questa edizione di Sciocola’ si è conclusa con un successo, a testimonianza del fatto di come questa iniziativa sia ormai tra le più importanti della città. Peraltro, grazie a Sciocola’, Modena è entrata a pieno titolo tra le più importanti "città del cioccolato" a livello nazionale. Un fatto che ci rende orgogliosi sia in chiave locale che nazionale. Perché tenere assieme il valore turistico di un'iniziativa come questa, alla sua assenza artigianale, espressa dal saper fare dei maestri cioccolatieri, è una delle mission della nostra Associazione”.

“Una manifestazione che ha superato ogni più rosea aspettativa e si conferma in Italia fra le prime due più importanti dedicate al cioccolato – spiega Stefano Pelliciardi, di SGP Grandi Eventi organizzatore di Sciocola’ – Abbiamo raggiunto un grande obbiettivo di posizionamento oltre che la grande soddisfazione da parte degli espositori e un’ottima ricaduta economica sul territorio con ristoranti e alberghi che hanno registrato il sold out. Questo è sicuramente merito di una kermesse ormai acclarata che è riuscita ad arricchirsi ulteriormente sia da un punto di vista quantitativo con oltre 120 espositori e 80 eventi nella tre giorni, ma soprattutto da un punto di vista qualitativo con testimonial, eventi ed appuntamenti molto attrattivi e spettacolari, basti citare la statua di cioccolato dedicata a Vasco Rossi a grandezza naturale”.

Questa quinta edizione di Sciocola’ è stato un vero omaggio alla musica e in particolare a Vasco Rossi dalla scultura a grandezza naturale realizzata con oltre 400kg di cioccolato dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, alla maxi-tavoletta con le opere di Daniel Bund che interpretano le canzoni del grande rocker, ma anche Blasco un cremino rosso dal cuore morbido e salato realizzato da Marisa Tognarelli, senza dimenticare un opera d’arte unica nel suo genere come le uova di cioccolato aerografate da Nicola Giotti grazie alla tecnica coniata da lui che enfatizza le caratteristiche del cioccolato rendendolo lucido

La manifestazione è ad ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP Grandi Eventi Srl in partnership con Acai, con il contributo e patrocinio del Comune di Modena, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e con il contributo della Camera di Commercio di Modena.