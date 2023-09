Circolazione sospesa in viale Amendola per installazione di una gru

Sabato 23 e domenica 24 settembre sarà sospesa la circolazione stradale in viale Amendola. L'interruzione del traffico comprenderà il tratto tra via Nievo e via Pisano in direzione via Giardini, e sarà necessaria per consentire l’installazione di una gru in un cantiere privato.

Il percorso alternativo consigliato per raggiungere via Giardini è viale Amendola, via Nievo, via della Pace e via Giardini.