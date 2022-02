Il circolo Pd di Mirandola sarà intitolato a David Sassoli

La direzione comunale del Partito democratico di Mirandola ha approvato all'unanimità la proposta di intitolazione del circolo a David Maria Sassoli.

“Per noi mirandolesi - dice il segretario Marco Azzolini - David non è stato solo un importante esponente del nostro partito, non è stato solo un incredibile riferimento della nostra visione politica dell'Europa, è stato anche un attento e preciso visitatore del nostro Tecnopolo, è stato l'interlocutore principale che ha permesso di presentare questo nostro fiore all'occhiello della formazione specialistica al Parlamento Europeo”.

“David Maria Sassoli” – afferma Andrea Venturini, responsabile del percorso formativo Dialoghi Politici del Pd di Mirandola - “non è stato solo un amico, ma un esempio di uomo delle istituzioni, profondo europeista, simbolo di equilibrio, umanità e generosità”.

Venerdì 11 febbraio alle ore 19.00 si terrà l'evento di intitolazione del circolo a cura della europarlamentare Elisabetta Gualmini presso la sede di piazza Costituente 82. Si proseguirà poi alle ore 20.45 all'auditorium di Medolla con un appuntamento del percorso formativo Dialoghi Politici dal titolo "Unione Europea: storia ed istituzioni", in cui dialogheranno Elisabetta Gualmini, Andrea Venturini e Matteo Silvestri.

“Mirandola è città d'Europa, città che sa rapportarsi in un mondo globalizzato, capace di attrarre competenze ed investimenti per un distretto economico che conosce il suo valore e che vuole continuare ad accrescerlo”, continua il segretario Azzolini, ricordando che la visione della città di Mirandola del Pd è diametralmente opposta a quella della attuale amministrazione a trazione leghista: “Noi non vogliamo chiuderci all'interno del nostro territorio, vogliamo proseguire l'incipit dettato da David Sassoli”.