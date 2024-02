Mense scolastiche di Sassuolo, il Tar "riconsegna" l'appalto a Cirfood

Cirfood si è aggiudicata l'appalto triennale 2023-2026 (con possibilità di rinnovo per altri tre anni) della ristorazione scolastica dei nidi, le scuole dell'infanzia, elementari, medie e dei servizi ricreativi estivi del Comune di Sassuolo. Il colosso reggiano della ristorazione collettiva, gestore uscente del servizio, aveva infatti partecipato alla gara indetta ad aprile dell'anno scorso dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, classificandosi seconda rispetto all'azienda "Dussmann Service".

Cirfood ha però contestato l'esito della procedura davanti al Tar che, in una sentenza emessa ieri, gli ha dato ragione. Nello specifico la cooperativa reggiana, pur avendo presentato l'offerta tecnica migliore, aveva perso il bando per soli 1,43 punti in meno rispetto alla concorrente, che aveva proposto un maggior ribasso sulla base d'asta.

Nel ricorso Cirfood ha inanellato una lunga serie di contestazioni come il fatto che l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe stata in perdita perché "non sarebbero stati conteggiati i costi del responsabile unico della commessa, del coordinatore e della dietista" e sarebbero stati conteggiati un numero inferiore di unità di personale operativo e un numero inferiore di ore di impiego. Inoltre non sarebbe stato considerato il maggior costo dovuto all'anzianità di servizio dei lavoratori assorbiti con la clausola sociale e non sarebbe stato applicato loro il più oneroso contratto integrativo per la Provincia di Modena.

Il tribunale, accogliendo in buona parte il ricorso ha condannato il Comune di Sassuolo a "riattivare il procedimento e rinnovare e concludere la verifica di anomalia dell'offerta di Dussmann Service entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza". L'azienda perdente dovrà anche pagare - a metà con gli enti locali coinvolti - le spese di giudizio, quantificate in 6.000 euro. (DIRE)