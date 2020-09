Vertenza Goldoni, Cisco in concerto per solidarità davanti all'azienda

Giovedì 17 settembre davanti ai cancelli della Goldoni ci sarà anche Cisco (pseudonimo di Stefano Bellotti), il noto cantautore italiano di musica folk rock, ex voce storica dei Modena City Ramblers. Con alcuni musicisti porterà la sua solidarietà ai lavoratori della Goldoni di Migliarina di Carpi in presidio permanente dal 4 settembre per difendere i posti di lavoro e la continuità aziendale.

Cisco suonerà intorno alle ore 21 e proporrà i suoi brani più conosciuti e i suoi successi musicali a cominciare da Bella Ciao.

"I lavoratori e la Fiom Cgil ringraziano Cisco per la sensibilità dimostrata verso di loro e verso un’azienda storica di Carpi che rischia di chiudere lasciando senza prospettive 210 lavoratori e le loro famiglie - spiega il sindacato - Giovedì sera davanti alla Goldoni sarà una serata di musica e di solidarietà in un momento così difficile. Cisco, concittadino di molti lavoratori della Goldoni, vuole dimostrare la sua vicinanza ai lavoratori e il sostegno alla vertenza con questo concerto improvvisato davanti ai cancelli".