Inchiesta sugli appalti nella sanità. "Gettonisti sono fenomeno tossico e costoso"

"Grazie alla Procura e alla Guardia di finanza di Modena per aver fermato un'organizzazione che, in base al quadro accusatorio, era studiata per succhiare soldi alla sanità pubblica in ben otto regioni, Emilia-Romagna compresa".

Così Gennaro Ferrara, segretario della Cisl Fp Emilia Centrale, commenta l'operazione che ha portato in carcere tre uomini e al sequestro di circa quattro milioni di euro. Un'inchiesta, ricorda il dirigente sindacale, "partita da Sassuolo e che apre interrogativi su un sistema sanitario che si trova ovunque a corto di personale e deve ingaggiare sul mercato medici e infermieri gettonisti: la classica gallina dalle uova d'oro che potrebbe aver ricevuto un brutto colpo".

Il quadro presentato dagli inquirenti, afferma Ferrara, "è inquietante, e se fosse confermato mostrerebbe la sveltezza con cui gli arrestati hanno fiutato un grande business, riuscendo a vincere diversi bandi per fornire medici e infermieri a ospedali e aziende sanitarie". Questi professionisti, ricorda il sindacalista, "in realtà erano fantasmi, o perché non collaboravano con le società degli arrestati, o perché nemmeno sapevano di essere stati inseriti in un appalto".

Da più di un anno, aggiunge, "denunciamo che il fenomeno dei gettonisti è tossico e costa una quantità enorme di soldi dei contribuenti, che servirebbero per pagare meglio medici e infermieri della sanità pubblica, e deve far riflettere che per prendere questi appalti sia bastato mandare, in sostanza, una lista di medici inesistenti e dei curriculum falsi. Che tipo di controlli sono stati eseguiti?". Questa, conclude Ferrara, è "una domanda lecita, dato che sono ben 39 le procedure ad evidenza pubblica esaminate dagli inquirenti", la cui inchiesta "è anche l'occasione per tornare a discutere del fenomeno gettonisti, dei costi e delle regole di ingaggio per la loro assunzione. (DIRE)