Italpizza, Cisl e Uil restano al tavolo: "Cerchiamo una soluzione"

«Non ci sono, al momento, le ragioni per abbandonare il confronto aperto con Italpizza e la cooperativa Evologica. L’azienda ha confermato che rispetterà l’accordo del 17 luglio 2019, mentre sulle altre questioni la trattativa per noi continua». Lo affermano Fisascat Cisl Emilia Centrale, Fai Cisl Emilia Centrale, Uil Trasporti Modena e Uila Uil Modena in riferimento alle scelte della Cgil che ha interrotto le trattative con l'azienda di strada Gherbella e indetto per domani uno sciopero di 8 ore.

«Dal 1° gennaio 2022 tutti gli attuali 467 lavoratori della cooperativa Evologica passeranno alle dipendenze dirette di Italpizza e sarà applicato loro il contratto nazionale di lavoro degli alimentaristi, così come previsto dall’accordo – ribadiscono le categorie di Cisl e Uil - Per quanto riguarda le nuove flessibilità richieste dall’azienda, non previste dall’accordo del 17 luglio 2019 e motivate dalle mutate condizioni di lavoro imposte dalla pandemia, la nostra volontà è continuare a discuterne senza pregiudiziali né cedimenti, tutelando tutti i lavoratori, come è prassi comune nelle altre aziende.

«L’obiettivo è individuare in tempi rapidi una soluzione capace di conciliare i diritti dei lavoratori con le esigenze produttive di Italpizza, facendo partire da gennaio 2022 il nuovo corso in un clima di coesione sociale. Abbiamo già fatto presente all’azienda – concludono Fisascat Cisl Emilia Centrale, Fai Cisl Emilia Centrale, Uil Trasporti Modena e Uila Uil Modena - che i buoni risultati ottenuti nel 2020 nonostante la pandemia sono arrivati grazie ai lavoratori e che dovrà tenerne conto».

Il prossimo incontro delle categorie interessate di Cisl e Uil con Italpizza è in programma il 22 novembre prossimo.