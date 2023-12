Città poco sicura per tre modenesi su quattro. Ma il 25% delle vittime di reati non denuncia

E' stato pubblicato il sondaggio sulla sicurezza a Modena di U.Di.Con. fatto con lo scopo di avere un riscontro da parte dei cittadini emiliano-romagnoli, residenti (o domiciliati) in uno dei capoluoghi di provincia regionali, sulla percezione della sicurezza urbana all’interno della propria città.

Per il 77,4% degli intervistati, Modena è meno sicura rispetto all’anno scorso. Basta questo dato per dare la misura di come i cittadini vivono il problema sicurezza sulla propria pelle. Il risultato fa parte del sondaggio online lanciato da U.Di.Con. Emilia-Romagna, che ha voluto esplorare il punto di vista della popolazione, le esperienze e le possibili soluzioni. Oltre 1200 i questionari analizzati dall’associazione, che ha esteso l’indagine – con risultati simili – in tutte le principali città dell’Emilia-Romagna. Nel sondaggio, tra le altre cose, veniva chiesto cosa si intende per sicurezza urbana; di indicare un voto sulla sensazione di sicurezza (o meno) nel passeggiare nel proprio quartiere di giorno o di notte; se si è stati vittime di episodi criminosi; quali sono le tipologie di reato più frequenti e in che modo si può migliorare la situazione. In linea generale, l’approfondimento fatto da U.Di.Con. ci consegna una popolazione modenese, e in generale emiliano-romagnola, allarmata e preoccupata per l’aumento dell’illegalità.

Target di riferimento

Il maggior numero di risposte è pervenuto da cittadini con un’età compresa tra i 41 e gli oltre 70 anni, mentre le percentuali degli under 40 sono sensibilmente inferiori. Al sondaggio hanno risposto per la maggior parte famiglie con figli (63,3%), a probabile conferma che la percezione di insicurezza sia una preoccupazione soprattutto per i propri figli, in particolare se adolescenti.

I risultati

Il 69,1% del campione che ha risposto al sondaggio vive in periferia, il restante in centro. Per il 49,6% dei cittadini modenesi il termine ‘sicurezza urbana’ significa tutelare e proteggere persone e territorio, mentre per il 31% vuol dire anche passeggiare nella propria città senza temere per la propria incolumità. Il 67,5% degli intervistati è certo: il centro urbano dove abita attualmente non è sicuro. E ancora: oltre l’80% del campione boccia con un voto da 1 a 5 il senso di sicurezza percepito camminando di notte nel proprio quartiere. Significativo, poi, che quasi uno su cinque (20%) non si sente al sicuro nemmeno in casa propria. E ancora: per quasi il 45% del campione il quartiere di residenza è in pessime condizioni con svariate aree degradate, con scarsa illuminazione oppure fortemente esposto ad alto rischio criminalità.

Dal sondaggio emerge come quasi la metà dei cittadini è stato vittima almeno una volta di un episodio criminale. Addirittura un genitore su 5 ha un figlio che è stato colpito da qualche forma di aggressione. Il 75% ha denunciato, il restante no.

Cresce sensibilmente rispetto alla media regionale del 77,4% la percentuale di chi ritiene la microcriminalità aumentata nell’ultimo anno a Modena (87,5%), dove, di conseguenza, si dimezza la percentuale di chi non nota differenza rispetto all’anno precedente (8,3%). In linea e a conferma delle risposte precedenti, più dei 2/3 dei partecipanti al sondaggio ritiene la propria città scarsamente sicura (67,5% ottenuto sommando il 46,7% che ha risposto poco sicura al 20,8% che, addirittura, non la ritiene per niente sicura)

Il reato "Principe"

Per i modenesi la piaga dello spaccio è in forte aumento, con percentuali nettamente superiori a quelle della media regionale (43% a fronte del 31,6 generale).

Altro dato che fa riflettere è la grande preoccupazione di cittadini a camminare da soli in città nelle ore notturne. in una scala da 1 a 10 (dove 1 è poco e 10 è molto) alla domanda "Quanto è sicuro passeggiare nelle ore notturne a Modena?" il 36,80% ha risposto 1 e il 18,80% ha detto 2.

Soluzioni

Per il 64% del campione è fondamentale aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, anche se è risaputa la sofferenza degli organici a cui proprio questo Governo dovrebbe porre rimedio. Altrettanto importante, per i cittadini, sarebbe potenziare la videosorveglianza e incrementare l’illuminazione pubblica. Tra i reati più segnalati, anche tramite le cronache dei quotidiani, ci sono molestie sessuali e spaccio (oltre il 19%) seguiti da aggressioni, furti di auto e moto e atti vandalici.

Nella parte finale, il sondaggio chiedeva suggerimenti su quali potrebbero essere le azioni da adottare dalle istituzioni per contrastare la criminalità: per il 68,3% è imprescindibile garantire una maggiore certezza delle pene, mentre per il 39,1% non è più derogabile un potenziamento delle forze dell’ordine attive sul territorio. Fa riflettere, infine, la fetta di cittadini (il 14%) che chiede l’autorizzazione alla presenza delle ronde nei quartieri.

Nota metodologica

Il sondaggio ha coinvolto 1.219 utenti sopra i 18 anni d’età; la rilevazione è stata condotta con l’utilizzo di un questionario anonimo compilabile online sul sito dell’Associazione durante il periodo 12 ottobre – 22 novembre 2023. Il campione raggiunto, quindi, non è stato precostituito, ma ha comunque coperto tutte le fasce d’età e l’intera estensione territoriale regionale con percentuali tali da poter essere ritenuto statisticamente rappresentativo.

Le domande del questionario hanno riguardato le seguenti macroaree di interesse: