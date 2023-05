Cittadella della Giustizia all'ex Manifattura, servono almeno altri 30 milioni

"Il Tribunale e la Procura hanno lavorato per un’ipotesi progettuale, mentre noi lavoravamo col Ministero. La Cittadella della Giustizia sorgerà nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, il progetto è bello e impegnativo". Così Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, è intervenuto nell’ambito di Festival della Giustizia Penale sul tema della realizzazione della cittadella giudiziaria nel complesso ancora non ristrutturato dell'ex impianto produttivo situato alle porte del centro storico.

Un progetto di cui si parla da almeno tre anni: "Avevamo bisogno di trovare il luogo giusto per la città. Non ad “Alcatraz” (il direzionale Manfredini di via Corassori, ndr) perché avrebbe portato via una parte di economia del centro storico. Volevamo che gli avvocati potessero tenere i loro uffici in centro storico e la cosa importante è che la Manifattura è vicina alla stazione ed è comoda per la logistica, anche perché sposteremo la stazione dei pullman e ci saranno le ciclabili", racconta Muzzarelli.

Il progetto esiste già ed è stato presentato lo scorso anno anche ai diretti interessati, ovvero ai vari attori modenesi del sistema-giustizia, e prevede il completo recupero dello stabile abbandonato, all'interno del quale troverebbero posto sia le aule del Tribunale che gli uffici della Procura.

Sul piano economico si tratta di un investimento non certo indifferente e le difficoltà perciò non mancano. "Abbiamo ottenuto l’impegno di 56 milioni di euro da parte del Governo precedente, che ci consente di partire: il progetto è complesso perché tiene insieme Procura e Tribunale, il bando è stato fatto e Cdp investimenti ha fatto un’offerta interessante. Ora dobbiamo lavorare per evitare che il progetto si perda, per trovare gli ulteriori 30 milioni circa per completare. Da luglio siamo in grado di fare gli incontri con Cdp per garantire le risorse e arrivare all’appalto e a vedere la realizzazione di un’opera strategica per la nostra città".

Ad inizio aprile il Ministero della Giustizia ha avviato un'indagine di mercato - conclusasi una decina di giorni fa e dagli esiti ancora non noti - per ricercare spazi destinati proprio alla nuova "cittadella giudiziaria" per la città di Modena, su una superficie di 23.000 mq. Il bando prendeva in considerazione anche soluzioni distribuite su più unità immobiliari vicine tra di loro, oppure su terreni edificabili pari a 90.000 m3, in soluzioni anche miste.

L'ottimismo del sindaco dovrà ora confrontarsi con la realtà dei fatti, che vede probabilmente tempi lunghi per arrivare alla realizzazione di questa opera che rivoluzionerebbe sicuramente il panorama urbano. Un intervento che potrebbe ridare slancio ad un comparto, quello dell'ex Manifattura, che non ha mai raggiunto la completa riqualificazione. Purtroppo infatti, ad oggi anche l'edificio già recuperato risulta vuoto, sia nella parte destinata ai privati, sia negli spazi che per un breve periodo hanno ospitato il museo Mata. Viste le molteplici difficoltà incontrate in questi anni, il percorso appare decisamente in salita.