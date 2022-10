Stranieri irregolari, "Basta rifiutare il tampone covid per evitare l'espulsione"

Mercoledì scorso gli agenti di Polizia del Commissariato di Sassuolo erano stati impegnati in un servizio di controllo del territorio organizzato e pianificato in modo mirato, per identificare e procedere all’espulsione di soggetti irregolari sul territorio dello Stato. I poliziotti avevano infatti perlustrato diversi edifici abbandonati posti lungo il corso del fiume Secchia, già noti per ospitare in modo frequente sbandati e spacciatori. Operazione che aveva portato all'individuazione di tre clandestini, per i quali erano state avviate le procedure di espulsione.

Ebbene, nelle successive trafile burocratiche, qualcosa sembra essere andato storto. Lo spiega Ottorino Orfetto, segretario modenese del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP): "I poliziotti non dsono riusciti a portare a termine il loro lavoro semplicemente perché alcuni di questi soggetti, identificati come irregolari ed accompagnati nei nostri uffici, si sono poi rifiutati di sottoporsi a visita medica per l’idoneità alla vita di convivenza al Centro di Permanenza, visita che prevede il tampone per il covid-19".

Orfello spiega: "Non tutte le strutture CPR hanno la possibilità di effettuare i tamponi all’interno e quelli che non offrono questo servizio non accettano ospiti che non si siano sottoposti al tampone prima di entrare in struttura".

Per il sindacalista ci si trova di fronte ad una situazione paradossale: "Siamo al ridicolo. L’organizzazione di questi servizi di polizia nell’interesse della collettività pretende uno sforzo logistico, tra uomini e mezzi, importante, oltre ad una certa spesa del contribuente, alla quale si aggiunge l’avvilente sensazione per gli operatori di polizia che la loro opera sia inutile. Chiediamo alla politica di intervenire su questa situazione che, oggi come oggi, a pandemia terminata, offre una scusa ridicola per chi vuole aggirare il sistema e lascia l’amaro in bocca in chi profonde il massimo impegno per la sicurezza della nostra comunità".