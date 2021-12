Qualità della vita, Modena perde 9 posizioni rispetto al 2020

Cattive notizie dall'annuale classifica stilata dal Sole24Ore che monitora diversi parametri per determinare la qualità della vita nelle varie province italiane. Purtroppo in questo 2021 Modena perde nove posizioni rispetto allo scorso anno, passando dal 15esimo al 24esimo posto.

Come ogni anno la graduatoria punta a scatatre una fotografia del Paese attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Tra questi, ci sono 28 parametri aggiornati al 2021 (alcuni addirittura a settembre-ottobre scorso) e una decina di "indici sintetici" (cioè che a loro volta aggregano più parametri): quest'anno la storica indagine del Sole 24 Ore consente di focalizzare in particolare come sta andando la ripresa post pandemia - grazie ad un'analisi fatta su 20 dei 90 indicatori, per i quali è stata anche considerata la variazione rispetto all'anno precedente - e quali sono i divari territoriali, di genere e generazionali che ancora persistono, analizzati attraverso gli indici della 'Qualità della vita' di bambini, giovani e anziani, che premiano le province con il miglior contesto di vita per fasce di età, e l'indice della 'Qualità della vita' delle donne, presentato oggi per la prima volta, che misura la geografia dei divari di genere.

La sicurezza è il tallone d'achille, peggiora l'ambiente

Osservando nel dettaglio i vari settori della classifica, emerge ancora una volta il pessimo posizionamento in "Sicurezza e giustizia", frutto come noto di un cattivo indice della criminalità. Modena è 86ª, seppur in ripresa di 13 posizioni. Il calo peggiore lo fa registrare invece il settore legato all'ambiente, con uno scivolone di 26 posizioni (fino alla 36ª); inquinamento dell'aria e produzione di rifiuti sono i parametri peggiori in questo campo.

Cala anche l'indice relativo alle attività culturali e il tempo libero, dove Modena non ha mai brillato particolarmente: è al 44° posto con una perdita di 6 posizioni.

I parametri migliori, come storicamente accaduti, sono quelli relativi al benessere economico. La categoria Affari e Lavoro vede Modena in 20ª posizione, mentre Ricchezza e Consumi in 14ª.

Il miglioramento più significativo ha riguardato gli aspetti demografici, dove Modena si colloca all'11° posto con un balzo di ben 19 posizioni. A sostenere la nostra provincia in questo ambito è anche il tasso di natalità, che cresce in controtendenza con il quadro nazionale. Tutti i dettagli sono consultabili qui.

Il quadro nazionale

Trieste, seguita da Milano e Trento, sono le città con migliore "Qualità della vita 2021". La 32esima edizione dell'indagine sul benessere premia il Nord-Est con sette province in top ten (comprese Bolzano, Pordenone, Verona, Udine e Treviso) mentre tra le grandi città in risalita ci sono Roma (dal 32esimo al 13esimo posto) e Firenze (dal 27esimo all'11esimo). Bari (71esima) guadagna una posizione, Napoli (90sima) ne guadagna due. L'indagine del quotidiano fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori, di cui 28 aggiornati al 2021. Per la prima volta c'è anche l'indice di Qualità della vita delle donne, che misura la geografia dei divari di genere, dove eccelle Treviso. Trieste, dunque, già salita negli ultimi due anni al quinto posto della graduatoria annuale, quest'anno è prima. Nella classifica 2021 il capoluogo giuliano conquista anche il primato nell'indice tematico di "Cultura e tempo libero", arriva seconda in "Affari e lavoro" e quarta in "Ambiente e servizi". Sul podio inoltre torna Milano, dopo la scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, e Trento resta solida al terzo posto.