Classifica sulla qualità della vita, Modena precipita dal 15° al 34° posto

La 22a classifica sulla qualità della vita, reati e sicurezza, realizzata da ItaliaOggi in collaborazione con l'Università La Sapienza e Cattolica Assicurazioni, non riserva numeri particolarmente lusinghieri per Modena. La città, infatti, perde numerosi posizioni in classifica, scendendo dal 15° posto del 2019 al 34° attuale.

A incidere sulla classifica è statao anche e soprattutto l'effetto Covid, a causa del quale molte città come Bergamo, Milano, Piacenza o Cremona accusano un pesante arretramento. Modena non è da meno, in quanto i nuovi indicatori relativi al numero di contagi e al tasso di mortalità collocano il nostro territorio agli ultimi posti. Lo stesso dicasi, in modo abbastanza inaspettato, per la valutazione del sistema sanitario (68° posto) e per un altro settore le cui criticità sono invece ben note, la sicurezza (74° posto).

Modena conquista il proprio miglior piazzamento (17° posto) per quanto riguarda il reddito e la ricchezza, ma anche per l'Ambiente (17°). Si registra poi un 29° posto per quanto riguarda Istruzione e formazione e Affari e lavoro, mentre si naviga a metà classifica (42°) per quanto riguarda il Tempo libero e il turismo.

La classifica nazionale

Per Italia Oggi quest'anno è Pordenone a conquistare la vetta della graduatoria, superando Trento che guidava lo scorso anno. Seguono poi Vicenza e Padova, mentre a sorpresa sale al quinto posto Ascoli Piceno, che compie un balzo in avanti di ben 32 posti. Per quanto riguarda, invece, le posizioni di fondo a chiudere la graduatoria è Foggia, superata da Crotone. Mentre Agrigento sale due gradini e lascia la maglia nera.