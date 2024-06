Clima, come si vive a Modena? Caldo e umido da 48° posto in Italia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Anche quest'anno il Corriere della Sera - insieme a ilmeteo.it - ha redatto il cosidetto 'indice di vivibilità climatica', ossia la classifica dei capoluoghi di provincia italiani con il clima migliore del 2023. I parametri che vengono presi in considerazione sono i seguenti: indice di calore, notte tropicale, soleggiamento, ondate di calore, siccità, caldo africano, escursione termica, giorni freddi, giorni gelo, nebbia, nuvolosità diurna, comfort umidità, raffiche di vento, brezza estiva, piogge, piogge intense ed eventi estremi.

Modena naviga a metà classifica, per la precisione al 48° posto. Gli indici più rilevanti che penalizzano il nostro territorio sono quelli relativi alla nebbia (15° posto), all'umidità (16°) e al calore (19°). Posizioni elevate anche per quanto riguarda l'escusine termica e il caldo estremo. Tra i parametri più bassi vi sono invece le ondate di calore, in cui Modena è 94esima e le raffiche di vento.

Per ognuno dei 108 capoluoghi di provincia sono stati confrontati i 17 parametri ora dopo ora, giorno per giorno per 24 anni per un totale di oltre 380 milioni di dati. Sul gradino più alto del podio è finita Imperia, precedendo Biella e Agrigento. Guardando al resto dell'Emilia-Romagna, Rimini è 23esima, seguita da Reggio Emilia (31esima), Piacenza (36esima), Bologna (44esima), Modena (48esima), Parma (60esima), Forlì (90esima) e Ferrara (91esima).

Male nel complesso le grandi città: 77esimo post per Milano, 93esimo posto per Roma, 79esimo posto per Napoli, 35esimo per Venezia e 46esimo posto per Palermo.