Re Artù, Queen Mary, misteriose catene e note musicali millenarie: a caccia dei segreti di Modena con il gioco itinerante ClueGo

Si chiama ClueGo - "clue" come indizio e "go", andare - il gioco interattivo nato a Modena che trasforma una visita turistica in città in una caccia all'ultimo indizio, alla scoperta di segreti che "nemmeno i modenesi conoscono", assicura Alberto Poli che, insieme alla moglie Beatrice Zancanaro, ha avuto questa idea.

Acrobata lui, ballerina lei, hanno passato la vita in giro per il mondo. Poi il Covid ha fermato tutto, loro compresi. E’ nata in quel momento l’idea di ClueGo, dove l’assonanza con il famoso gioco da tavolo non è casuale. “Siamo entrambi appassionati giocatori di Cluedo e il gioco di parole rende bene l’idea del cercare indizi in movimento”, spiega Poli. Sono, oltre a questo, appassionati scopritori dei segreti delle loro città d’origine. Questo gioco è un pegno d’amore nei confronti delle rispettive radici: “Viaggiando tanto ci si rende conto che come si sta a casa non si sta da nessun'altra parte e le piccole cose che si scoprono e si raccontano quando viene un amico in visita fanno la differenza. Vedere lo stupore negli occhi di chi ascolta è qualcosa di speciale: volevamo valorizzare questa ricchezza”.

Il progetto pilota si sviluppa quindi a Modena, “il banco di prova ideale perché nasconde tante chicche sconosciute non solo ai turisti ma, spesso, anche agli stessi modenesi. Inoltre rappresenta il taglio ideale per l’idea da cui nasce ClueGo, cioè far riscoprire città minori e cercare di dare risalto a territori meno conosciuti ma che hanno comunque un’infinità di cose da raccontare”.

Il percorso è stato poi testato su amici e parenti, anche loro modenesi: “Se fossimo riusciti a stupire loro, il successo con chi arriva da fuori città sarebbe stato assicurato”. Così è stato. I posti che si vedono se sei modenese li conosci già, ma i dettagli che si individuano no: è un bel modo, anche per i local, per passare un pomeriggio diverso. Il progetto prende ufficialmente il via nemmeno un anno fa, nell'estate del 2023. Dopo Modena è stato il turno di Venezia (città originaria di Beatrice), poi Verona e infine Firenze. In lavorazione ce ne sono tante altre: da Vienna a Bruges, da Barcellona a Copenaghen. “Abbiamo viaggiato per anni incontrando le persone dei luoghi che attraversavamo per lavoro e, scoprendoli con i loro occhi, abbiamo capito che la vera ricchezza è guardare il mondo da punti di vista inediti che, spesso, le guide mainstream non offrono”.

Quanto al gioco, è semplice: si accede alla Web App ClueGo e si inserisce il codice di gioco per iniziare. Verrà quindi indicato il punto di partenza del percorso. Una volta raggiunto, l'app fornirà il contesto dell'avventura, le istruzioni di gioco e il primo enigma da risolvere per poter passare alla destinazione successiva. Capacità richieste: aguzzare la vista e scovare i dettagli necessari a risolvere gli enigmi. Passando dai monumenti più visitati ai luoghi più nascosti e magici per scoprire leggende del posto e tradizioni curiose (oltre a raccomandazioni su locali e botteghe). Il percorso di gioco, al contrario di una visita guidata tradizionale, si può mettere in pausa e riprendere in qualsiasi momento.

A Modena - senza spoilerare troppo - si scopriranno i segreti dell’unica italiana che sia mai salita sul trono di Inghilterra - Queen Mary of Modena, ovvero Maria Beatrice D’Este -, gli antichi legami con i Cavalieri di Re Artù incisi sulla Cattedrale, la storia del monaco che più di mille anni fa ha inventato il sistema di note musicali che si utilizza tutt’ora o a chi apparteneva la seggiola chiusa con un lucchetto all’interno del Duomo. "Per guardare con nuovi occhi le meraviglie della nostra città", conclude Poli.