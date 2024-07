Carpi ricorda Paolo Borsellino e la sua scorta davanti al murale loro dedicato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Come ogni anno, anche ieri mattina a Carpi sono state commemorate le vittime della strage di Via D'Amelio nel corso della quale, il 19 luglio 1992, la mafia assassinò il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, prima donna della Polizia di Stato a rimanere uccisa in servizio, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Corsina e Claudio Traina.

L'iniziativa è stata promossa da Radio 5.9 e Caramella Buona, patrocinata dalla Città di Carpi e ha visto gli interventi del Sindaco Riccardo Righi, del presidente della Caramella Buona Roberto Mirabile, della presidente di Fondazione Casa del Volontariato Giulia Pellizzari e di Giuseppe Zaccaria, per molti anni Ispettore capo della Digos di Modena.

"Un ringraziamento a tutte le persone che, anche quest'anno, hanno preso parte all'iniziativa - commenta il direttore editoriale di Radio 5.9 Nicola Pozzati - Grazie alla Città di Carpi per aver patrocinato l'evento e al presidente Roberto Mirabile per averci consentito di realizzarlo. Un grazie in particolare ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine presenti. Come detto ieri da Antonio Vullo, l'unico agente sopravvissuto alla strage mafiosa di via D'Amelio, nonostante siano passati 32 anni, manca ancora "una verità certa". Un motivo in più per non dimenticare questi Servitori dello Stato. Infine, constatiamo come, purtroppo, anche quest'anno il murale sia stato vandalizzato, contiamo di restaurarlo dopo l'estate".