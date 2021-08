Green pass obbligatorio per lavorare, per CNA Modena è necessario

Green pass obbligatorio anche nei luoghi di lavoro. Una legge "condivisa con le parti sociali" per introdurlo è per la Cna di Modena "necessaria e non rinviabile". Perché, spiega il segretario provinciale Alberto Papotti "crediamo sia necessario compiere ogni sforzo per lasciarsi definitivamente alle spalle restrizioni e chiusure, che se dovessero essere reintrodotte per una recrudescenza della pandemia, avrebbero effetti devastanti a livello economico e sociale".

Secondo Papotti è infatti "oggettivamente difficile da comprendere" l'attuale definizione del certificato "obbligatorio per i clienti che vogliano usufruire di alcuni servizi ma non per chi eroga quest'ultimi". Per il segretario, dunque, l'estensione del lasciapassare verde ai lavoratori della ristorazione "potrebbe essere il primo passo verso una sua applicazione allargata a tutte le categorie".

La Cna modenese invoca poi "chiarezza e coerenza delle norme" in quanto "l'adozione del green pass nei luoghi di lavoro pone una serie di problematiche per artigiani e microimprese che svolgono prevalentemente attività a diretto contatto con la clientela". Le "nostre imprese - conclude Papott i- hanno dato prova di grande responsabilità sottoscrivendo i protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e applicandoli, nella stragrande maggioranza dei casi, in modo rigoroso. Con lo stesso spirito di responsabilità sostengono ora la necessità di diffondere la vaccinazione per uscire il prima possibile dall'emergenza pandemica".

(DIRE)