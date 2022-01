Tamponi, tornano le code all'hub di strada Minutara

Dopo giornate di relativa tranquillità, tra ieri e questa mattina sono tornati a farsi sentire i disagi per chi chi si reca ad eseguire il tampone molecolare presso l'hub di strada Minutara. Dalle prime ore del mattino si sono verificate code anche esternamente al perimetro dell'ex base dell'aeronautica, con l'intervento della Polizia Municipale per regolare i flussi. Alcuni cittadini hanno impiegato fino a tre ore per poter effettuare tutte le operazioni.

Fortunatamente la situazione è ben distante da quella che si è venuta a creare all'inizio dell'attuale esplosione di contagi, durante le feste di Natale, quando il traffico era paralizzato e potevano volerci anche 8 ore per arrivare completare l'iter. Nelle ultime giornate si sono avuti momenti di picco in determinati orari, ma in altre fasce giornaliere la situazione è rimasta scorrevole con una media di poco superiore all'ora per eseguire il tampone.

A dettare il sovraccarico è da un lato il numero costante di nuovi casi, nell'ordine dei 2mila al giorno, dall'altro l'inizio dei tamponi di guarigione per i primi contagiati della nuova ondata "marchiata" Omicron.

L'Ausl raccomanda ovviamente di rispettare l'orario indicato nella convocazione, che per altro vede fasce orarie ridotte rispetto al passato, proprio per gestire meglio i flussi. Al momento è stata accantonata l'ipotesi di aprire un nuovo hub accanto al Palapanini. In attesa che inizia farsi sentire l'effetto di "scarico" delle refertazione sui test rapidi nelle farmacie, dunque, è legittimo attendersi qualche ulteriore giornata di disagi e doveroso armarsi di pazienza.