Codici: inaugurata la sede di Fanano, un nuovo punto di ascolto e assistenza per i cittadini

È stata inaugurata questa mattina, presso il Municipio di Fanano (Modena), la nuova sede dell’associazione Codici Emilia-Romagna. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli, il Responsabile Progetti di Codici, Davide Zanon, e la Responsabile degli Sportelli Codici Emilia, Marta Melloni Gandolfi. L’iniziativa è stata l’occasione per illustrare le attività promosse dall’associazione, che vanta un’attività ultratrentennale nella tutela dei diritti dei cittadini.

“Siamo molto contenti – dichiara il Sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli – di aver dato uno spazio all’interno del Comune per l’attività di difesa dei diritti dei cittadini. Come amministrazione siamo felici che ci sia un servizio di questo tipo per la collettività. Ringrazio l’associazione Codici per aver scelto Fanano, che è un piccolo Comune della montagna e quindi una realtà con un suo spazio definito, che ora si arricchisce di un nuovo prezioso strumento di aiuto per i cittadini”.

“L’apertura di questa sede sulle montagne del modenese – afferma Fausto Pucillo, Coordinatore di Codici Emilia-Romagna – è la dimostrazione della necessità di ascoltare i cittadini anche nelle aree meno urbanizzate, facendosi voce delle loro legittime istanze, per tutelare diritti compromessi. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata verso un servizio che non ha colore politico, ma mero spirito di dedizione”.

“La nuova realtà della sede di Fanano – spiega Davide Zanon, Responsabile Progetti di Codici – si va ad aggiungere ad una rete di Sportelli regionale a disposizione dei cittadini per risolvere grandi e piccole problematiche. Un punto di ascolto e di assistenza che si avvale di un team di esperti, legali e non, che ha lo scopo di tutelare i diritti di tutti”.

“Siamo molto contenti – commenta Marta Melloni Gandolfi, Responsabile degli Sportelli di Codici Emilia – sia per il paese che per l’ampliamento della rete di Sportelli in Emilia-Romagna. Invitiamo i cittadini a rivolgersi a noi per ricevere chiarimenti e assistenza su problematiche che possono andare dalle bollette pazze ai rimborsi dei viaggi, dalle truffe online alle questioni condominiali, arrivando fino a temi più complessi e delicati come l’assistenza sanitaria e il sovraindebitamento, quest’ultimo purtroppo un problema che è esploso con la pandemia”.

La Sportello di Fanano si trova presso il Municipio, in piazza Marconi 1, ed è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, la mattina dalle ore 11 alle ore 13. È possibile anche mettersi in contatto con l’associazione Codici Emilia-Romagna telefonando al numero 0536.19.42.839 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail codici.emiliaromagna@codici. org.