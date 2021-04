Coldiretti. Fa tappa a Modena il "Tour della solidarietà" a sostegno dei bisognosi

Ha fatto tappa anche a Modena, nella parrocchia di Santa Rita, il tour della solidarietà di Coldiretti Modena “A sostegno di chi ha più bisogno” che prevede la distribuzione su tutto il territorio provinciale di 40 quintali di prodotti agroalimentari, tutti 100% Made in Italy, a nuclei familiari in stato di bisogno del territorio provinciale individuati da Coldiretti/Campagna Amica insieme ai servizi sociali dei comuni e alle parrocchie.

“La Caritas Diocesana Modenese - ha detto Valenzano - ringrazia profondamente la Coldiretti a nome delle famiglie che hanno ricevuto la donazione e dell’attenzione espressa con questo gesto di solidarietà in questo così emergenziale.”

“Abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche”, ha spiegato il Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari nel sottolineare che “il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza diventi un impegno strutturale che aggiunge valore etico alla spesa quotidiana degli italiani. Un’operazione – ha continuato Borsari – che vuole essere un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid. Ma anche evidenziare le grandi eccellenze del Paese che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all’estero e rappresentano un risorsa determinante da cui ripartire.”

L’iniziativa è promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese (comprese Inalca e Casa Modena), consiste nella distribuzione alle famiglie di un pacco di oltre 50 chili con prodotti come pasta e riso, Parmigiano Reggiano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino.