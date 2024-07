Ponte di Rosola danneggiato dal maltempo, "Urgente intervenire"

COLDIRETTI: NUBIFRAGIO, URGENTE RIPRISTINO COLLEGAMENTO DI ROSOLA

Ad ormai dieci giorni dal violento nubifragio che ha colpito l’Appennino modenese, non è ancora stato ripristinata la viabilità del cosiddetto “ponte di Rosola”, in via Pescaroggio a Zocca, che mette in collegamento i comuni di Zocca, Montese e Castel D’Aiano (in provincia di Bologna).

E’ quanto afferma Coldiretti Modena nel sottolineare come gli ingenti danni alla strada impediscono alle aziende agricole della zona il regolare svolgimento delle attività.

"A farne le spese – informa Coldiretti Modena – sono le stalle che sono costrette a far percorrere tragitti alternativi ai mezzi per la raccolta del latte con relativi pesanti aumenti di costi e notevole aumento dei tempi di percorrenza. Particolarmente colpito il Caseificio di Rosola, un’eccellenza della montagna modenese, famoso per il Parmigiano di Bianca Modenese che proprio di recente è arrivato addirittura sulle tavole del G7. Ma le difficoltà si riscontrano anche per le forniture dei mangimi e degli altri mezzi di produzione delle altre aziende che si trovano in loco".

"L’economia delle imprese agricole montane è particolarmente fragile – continua Coldiretti Modena – e gravata da costi di produzioni più elevati, tempi di percorrenza maggiori e, non meno grave, dalla moltiplicazione incontrollata della fauna selvatica. Chiediamo quindi – conclude Coldiretti Modena - alle autorità competenti di attivarsi urgentemente per ripristinare i collegamenti stradali e consentire la normale ripresa delle attività agricole".