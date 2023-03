Dondi Salotti avvia una progetto di ricerca con Unimore, due le borse di studio dedicate

Un progetto che coinvolge l’azienda mantovana Dondi Salotti e il dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha come oggetto la progettazione della user experience strategy legata allo sviluppo di applicativi come il configuratore di prodotto. Per il progetto è prevista l’attivazione di due borse di studio dedicate.

"Nell’era del cambiamento totale - digitale, economico, ambientale - la collaborazione fra università e imprese è più che mai strategica per lo sviluppo del Paese e, prima ancora, dei territori. Il confronto fra aziende e atenei universitari finalizza la ricerca accademica a soluzioni di innovazione industriale, lo sviluppo di progetti comuni si rivela pertanto fondamentale per la competitività delle aziende, delle università, e in generale concorre a una crescita economica e sociale del territorio di riferimento incentivando una opportuna collocazione dei laureati nei loro ambiti di specializzazione". È in questa prospettiva che Dondi Salotti ha attivato una collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ ed in particolare con docenti e ricercatori del corso di laurea in Ingeneria Informatica con sede a Mantova, dunque nel territorio dove risiede l’azienda di arredo.

Il progetto affronta il tema generale dell’ambiente digitale e dell’architettura di relazioni che qui si sviluppano: verranno approfonditi i meccanismi avanzati di Analytics e le tecnologie di ultima generazione abilitanti le più moderne strategie di user experience. I risultati della collaborazione troveranno applicazione pratica nell’implementazione del configuratore 3D di prodotto, già in uso in azienda, in una versione che presto approderà online. Lo studio verrà condotto dal team universitario secondo i principi dell’Industria 5.0 e dello ‘human focused design, definiti dalla Commissione UE come “in grado di apportare benefici all’industria, ai lavoratori e alla società”.

La collaborazione, coordinata dall’ingegner Francesco Faenza con la supervisione di Claudia Canali, professoressa associata del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e presidente del corso di Ingegneria informatica, avrà durata complessiva di otto mesi e sarà supportato dalle studentesse Olivia Riccomi e Giulia Arseni, vincitrici delle due borse di studio attivate dall’azienda. I risultati dello studio, insieme alla consulenza degli ingegneri di UNIMORE (Università Modena - Reggio Emilia) coinvolti nel progetto, saranno riferimenti utili per il percorso di evoluzione in ottica phygital intrapreso da Dondi Salotti. “Siamo entusiasti per questo nuovo progetto - ha dichiarato Filippo Tosi, presidente di Dondi Salotti - è l’espressione di una rinnovata fiducia nei confronti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, un vivaio di qualità da cui provengono diversi giovani talenti entrati a far parte della nostra azienda”.

Dondi Salotti è alla sua prima collaborazione progettuale con un istituto universitario, ma da tempo infatti coltiva un filo diretto con il corso di laurea di Ingegneria Informatica della sede di Mantova: solo nell’ultimo anno, infatti, sono stati assunti quattro neolaureati che fanno ora parte del team digital interno all’azienda e saranno il collegamento diretto con il gruppo di ricercatori del progetto universitario. Dondi Salotti, che mantiene così il suo legame con il territorio, punta sui giovani: a Levata di Curtatone, sede dell’azienda, il 50% dei dipendenti è under 30.