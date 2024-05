Parco delle Mura, tra gli edifici storici un collegamento pedonale con via San Pietro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

A 17 anni dall'avvio del progetto comunale di riqualificazione del Parco delle Mura/Rimembranze, un altro tassello sta per aggiungersi alle novità che contraddistinguono quell'area storica di Modena che una volta ospitava la cinta difensiva della città. Il Comune e la società Nobel Srl hanno infatti stretto un accordo per la realizzazione di un passaggio pedonale che permetterà di collegare il parco con via San Pietro.

La Giunta Muzzarelli ha approvato la convenzione e una spesa di mezzo milione per l'intervento, che si inserisce nell'ambito dell'intervento privato di riqualificazione immobiliare dell'ex Caserma Fanti. Il grande immobile storico è stato acquistato 4 anni fa da Nobel srl, società di scopo della Oxen di Carpi, per una cifra pari a 3,5 milioni di euro: nel rogito era inclusa la clausola per la realizzazione del collegamento pedonale restituito ad una funzione pubblica.

Il collegamento si snoderà tra l'ex caserma e la chiesa, con l'apertura dell'attuale portone chiuso che si trova accanto al sagrato su via San Pietro e la realizzazione di un analogo arco a sesto ribassato sul lato del parco. Il percorso che nascerà, lungo circa 50 metri, prevede aiuole ricurve, scalette e rampe per compensare le differenze fra i livelli del terreno, l’inserimento di un'illuminazione moderna quasi totalmente invisibile ed integrata negli elementi architettonici.

E' prevista anche la ricollocazione di sedute, lampioni e cestini per rifiuti, creando piccole zone conviviali ben illuminate che, ben distribuite,

creeranno una illuminazione regolare e diffusa nella zona eliminando la presenza di aree oggi molto buie. L'illuminazione andrà poi a valorizzeranno i due monumenti presenti in quella'rea del parco, quello di fine '800 dedicato ai Garibaldini e i resti delle antiche mura cittadine.