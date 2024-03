Colomba Pasquale 'Gusto Ial': ecco il dolce della scuola alberghiera di Serramazzoni

Scorze di limoni canditi, marzapane e liquore Strega.

Sono gli ingredienti della colomba pasquale ideata e preparata dai ragazzi delle tre scuole di ristorazione che lo Ial Emilia-Romagna gestisce a Serramazzoni, Riccione e Cesenatico.

Sotto la supervisione dei tre pasticceri professionisti che collaborano con Ial (Andrea Cattino a Serramazzoni, Ernesto Panella a Riccione e Marcello Ornelli a Cesenatico), un centinaio di allievi delle classi terze e quarte ha creato una ricetta unica nel suo genere per il tradizionale dolce pasquale che in questi giorni non può mancare sulle nostre tavole.

"Da alcuni anni i nostri ragazzi confezionano panettoni natalizi e colombe pasquali; ogni nostra sede ha le sue ricette classiche – spiega Ciro Donnarumma, presidente di Ial Emilia-Romagna – La colomba di quest’anno è diversa. Docenti e allievi hanno lavorato insieme, a partire dalla fase di ideazione della ricetta, studio degli ingredienti, preparazione e impasto. Limoni canditi, marzapane e liquore Strega conferiscono a questa colomba un sapore più fresco e mediterraneo. Il prodotto finale è interamente “made in Ial” e potrà essere consumato nei nostri ristoranti didattici. Vogliamo creare il brand “gusto Ial” nella convinzione – conclude Donnarumma - che questo elemento di marketing migliori l’efficacia della nostra didattica e la formazione dei nostri allievi"