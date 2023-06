Pronte a triplicare le colonnine per ricaricare le auto elettriche a Formigine

Il Gruppo Enel, attraverso la società Enel X Way Italia, sta partecipando al bando PNRR per l’installazione di nuove infrastrutture di ricarica veloce con potenza fino a 100 kW per veicoli elettrici nel triennio 2023-2025. Di queste, sono 29 quelle individuate sul territorio comunale di Formigine. In caso di accettazione della domanda, si raggiungerà l’obiettivo di 1 colonnina pubblica (e 2 punti di ricarica) ogni 1000 abitanti.

Attualmente le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ibridi e plug-in già installate sono 10, per un totale di 20 punti di ricarica. Nel dettaglio, le infrastrutture sono posizionate in luoghi facilmente accessibili e limitrofi alle principali vie di comunicazione: 5 nel capoluogo (piazza Caduti per la Libertà, piazza Italia, via San Francesco, via Unità d’Italia e via delle Olimpiadi), 2 a Casinalbo (dietro l’edicola su via Giardini Nord e in via Don Maselli), 1 a Corlo (via Battezzate, di fianco alla scuola primaria Don Mazzoni), 1 a Magreta (via Darwin, di fronte alla scuola primaria Palmieri) e 1 a Colombaro (via Sant’Antonio).

“In questo momento - commenta l’Assessore all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile Giulia Bosi - ogni parte attiva della comunità deve fare il possibile per ridurre l’inquinamento. Come Amministrazione vogliamo supportare i cittadini che decidono di acquistare un’auto elettrica nella direzione di ridurre le emissioni. Allo stesso tempo, è nostro compito dare il buon esempio. Per questo motivo tutte le ultime automobili acquistate per uso interno sono ibride o elettriche, e abbiamo intenzione di partecipare a un bando che ci permetterà di installare un nuovo punto di ricarica nella sede comunale. Grazie a tutti i cittadini che hanno investito con l’obiettivo di fare bene all’ambiente e anche alle attività che hanno installato punti di ricarica a disposizione dei cittadini”.