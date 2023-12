Visita a Modena e incontri istituzionali per il Comandante Interregionale dei Carabinieri

Questa mattina il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, si è recato presso il Comando Provinciale di Modena per rivolgere il suo saluto e l’augurio per le prossime festività ai militari dell’Arma modenese. Ad attenderlo presso la Caserma di Via Pico della Mirandola, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Caterino, gli Ufficiali, oltre a una folta rappresentanza di Comandanti e Carabinieri, tra cui quelli giunti in rinforzo ad inizio mese e già in servizio presso le Stazioni dislocate sul territorio, nonché una delegazione della Rappresentanza Militare di Base.

Presenti altresì i Comandanti del Gruppo Carabinieri Forestale di Modena e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nonché il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri della provincia di Modena.

Nella circostanza il Generale Stefanizzi ha salutato e ringraziato tutti i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro sin qui svolto, per l’impegno profuso e per i risultati finora conseguiti.

Un momento di confronto è stato dedicato al Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli e al Presidente della Provincia Fabio Braglia, invitati in caserma per un confronto su tematiche d’interesse istituzionale. "L’aumento dei servizi per il controllo del territorio e la valorizzazione dei contatti con le comunità e con i cittadini sono stati ribaditi quali capisaldi, che fanno dell’Arma un punto di riferimento per la legalità - si legge in una nota - L’alto Ufficiale ha inoltre sottolineato l’importanza di dedicare, in ogni circostanza e responsabilmente, ogni energia per la tutela dei diritti di chiunque si rivolga all’Arma".