Scuola, come richiedere il contributo per i libri di testo a Modena

Da domani, mercoledì 16 settembre, e fino al 30 ottobre gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono presentare domanda per ottenere un contributo per acquistare i libri di testo. Le richieste devono essere presentate esclusivamente online.

Il beneficio, come già lo scorso anno, viene erogato in forma di contributo e non in proporzione alla spesa sostenuta per l’acquisto.

Per presentare richiesta occorre frequentare scuole statali, private paritarie e paritarie degli Enti locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio con valore legale; essere residenti nel Comune di Modena (per gli studenti immigrati non residenti si considera il domicilio); appartenere a nuclei familiari con valore Isee, in corso di validità, fino a 10.632,94 euro (prima fascia) o da 10.632,95 a 15.748,78 euro (seconda fascia).

Possono fare domanda anche studenti non residenti in Regione frequentanti scuole ubicate nel Comune di Modena, qualora la regione di residenza applichi il criterio della frequenza (diversamente dovranno rivolgersi al proprio comune).

L’importo effettivo del contributo sarà definito dalla Regione Emilia Romagna alla luce delle risorse disponibili e delle domande ricevute: saranno soddisfatte tutte le domande delle famiglie che rientrano nella prima fascia e, successivamente, verrà valutata l’opportunità di ampliare la platea ai richiedenti che rientrano nella seconda fascia.

Le domande devono essere presentate esclusivamente on-line, seguendo la procedura predisposta dalla Regione attraverso il sito internet di Er.go (https://scuola.er-go.it). Il bando e la modulistica possono essere scaricati anche dal sito del settore Istruzione del Comune di Modena (www.comune.modena.it/ istruzione).

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Ammissioni Scuole d’Infanzia, in via Galaverna 8 (tel. 059/2032708 – 2032771).

Chi non possiede un accesso a internet può compilare la domanda on line, prendendo appuntamento, negli spazi del Comune di Modena: Spazio incontro Milinda, in largo Pucci 14, (tel. 059 315471); Memo, viale Jacopo Barozzi 172 (tel. 059 2034311 – 2034341); Net Garage 2.0, in via San Faustino 155 presso il Windsor Park center (tel. 059 2925817 – 334 2617216); My Net Garage in via degli Adelardi 4 (059 2034844 – 334 2617216).