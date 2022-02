Raccolta di beni di prima necessità per l'Ucraina, come e dove donare

Su tutto il territorio modenes è in corso una grande mobilitazione per fornire sostegno alla popolazione ucraina alle prese con il conflitto armato.

Comune di Modena, Caritas diocesana ed Emporio sociale Portobello promuovono una raccolta di beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina. Le associazioni di volontariato e no profit del territorio possono contattare l'Emporio Portobello, di via Divisioni Acqui 81 (tel. 059/7132476, volontari. portobello@gmail.com) dove andrà fatto arrivare il materiale raccolto, come generi alimentari non deperibili, farmaci, vestiario, pannolini.

Il Comune di Sassuolo, invece, mette a disposizione il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo per una raccolta fondi da devolvere ai canali ufficiali, certi e sicuri per dare un aiuto concreto alla popolazione . "Ad oggi – spiega il Sindaco Menani non ci sono ancora corridoi umanitari sicuri e garantiti per far confluire aiuti umanitari, l’unico canale certo è quello gestito dalla Croce Rossa. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo, che esiste da oltre dieci anni, per raccogliere piccole e grandi donazioni da fare confluire nel fondo gestito dalla Croce Rossa Italiana e che servirà per acquistare viveri e medicinali necessari per assistere i tanti profughi che stanno arrivando e la popolazione rimasta in patria”.

Il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo ha come Iban : IT 27 T 02008 67019 000100984467; la causale da indicare al momento del versamento è “EMERGENZA UCRAINA”.

Anche l'Amministrazione comunale di Formigine, in collaborazione con la rete solidale del territorio, si sta muovendo. Anzitutto, è già attiva una raccolta farmaci presso la Farmacia comunale. Chi volesse contribuire, può recarsi in Farmacia, in via Pagani 5 (tel. 059 5750066). Questa mattina, il Sindaco Maria Costi ha incontrato i Parroci e le Caritas; seguiranno incontri con le associazioni di volontariato.

Martedì 1 marzo dalle ore 9 alle ore 19 il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile accoglie presso l’ingresso del Municipio di Concordia in Piazza 29 Maggio chiunque volesse consegnare beni di prima necessità.

++ Articolo in aggiornamento ++