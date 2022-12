Carte regalo, nastri e cartoni: come differenziare e smaltire i rifiuti del periodo natalizio

Carte regalo, nastri e fiocchi, cartoni e biglietti d'auguri - le festività natalizie portano spesso con sè grandi volumi di rifiuti. Come smaltirli, dunque, a Modena, con l'introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata? Ecco i consigli di Hera per la gestione dei rifiuti che si producono in questo periodo:

scegliere con cura i nastri e le carte regalo

separare le confezioni con attenzione e conferirle nelle apposite raccolte

piegare i cartoni in modo che occupino meno spazio

Separare le frazioni differenziabili e ridurre il volume dei rifiuti è indispensabile anche perché i contenitori stradali dell’indifferenziato – sia quelli vecchi sia quelli informatizzati, recentemente posizionati – non sono pensati per accogliere grandi sacchi di rifiuti, e larga parte degli abbandoni che i tecnici Hera quotidianamente raccolgono sono dovuti proprio a un’eccessiva dimensione del sacchetto. Grazie a questi accorgimenti, i cittadini e le imprese possono contribuire con poco sforzo al decoro della città e alla tutela dell’ambiente.