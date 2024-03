Come fare gli scrutartori a Carpi, la disponibilitò va data online

Chi è iscritto all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio o se anche non siete iscritti, ma siete disponibili in caso di rinunce, dal 15 marzo al 30 aprile potete dare la vostra disponibilità tramite una procedura esclusivamente online.

L’Amministrazione comunale in vista delle elezioni Europee ed Amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno ricorda che gli elettori e le elettrici interessati a svolgere il servizio di scrutatore devono comunicare la propria disponibilità compilando il modulo online disponibile sul sito del Comune.

In particolare, le operazioni di voto avranno luogo sabato 8 giugno dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. I componenti dei seggi saranno impegnati quindi nelle intere giornate di sabato 8 (costituzione del seggio entro le ore 9) e di domenica 9 giugno e nelle operazioni di spoglio che avranno inizio dalle ore 23 di domenica 9 giugno e di lunedì 10 giugno dalle ore 14, oltre all'eventuale secondo turno di ballottaggio.

Gli iscritti all'albo scrutatori che hanno installato l'app "IO" per dispositivi mobili, riceveranno inoltre una notifica sulla stessa, come promemoria per l'invio della propria disponibilità.