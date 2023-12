Attivato il portale online per le segnalazioni dei cittadini a Nonantola

Migliorare la capacità di ascolto e dei servizi offerti. Questo l’obiettivo del Comune di Nonantola che ha attivato una piattaforma on line di segnalazioni. Il cittadino, accedendo direttamente al portale (https://www.comune.nonantola. mo.it/segnalazioni/) dal proprio computer o dal proprio cellulare, può segnalare, compilando il format o utilizzando gli specifici contatti indicati, la presenza ad esempio di una buca in una strada, di rifiuti abbandonati, un lampione non funzionante o altre possibili criticità.

Dopo essere entrati nel portale va individuato il tipo di segnalazione di proprio interesse, tra quelle proposte. E' possibile inviare un messaggio di posta elettronica con il contenuto della propria segnalazione o contattare telefonicamente il gestore competente.

Per le segnalazioni di competenza del Comune di Nonantola e della Polizia Locale è necessario compilare il format in tutte le sue parti inserendo il proprio indirizzo mail ed è possibile allegare anche materiale fotografico. All'invio della segnalazione si riceverà un n. identificativo utile per controllare on line lo stato della propria segnalazione. Tali segnalazioni saranno inviate dal sistema contestualmente agli Uffici interessati e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.