Orientarsi nei Pronto Soccorso di Modena, arriva una campagna informativa

Usufruire dei Pronto soccorso e delle strutture di emergenza – urgenza degli ospedali modenesi, ma farlo in maniera corretta e seguendo gli orari prestabiliti. Questo il senso della campagna di comunicazione che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha messo in atto con una serie di prodotti multimediali disponibili sui propri canali telematici, sia web che social.

Lo scopo infatti è quello di aiutare la cittadinanza a conoscere le modalità di accesso: mentre nei pronto soccorso generali del Policlinico e di Baggiovara l’assistenza e la presa in carico sono garantite H24 sette giorni su sette.

Al Policlinico di Modena sono attive altre strutture di emergenza – urgenza che hanno un accesso diretto con regole specifiche.

ACCETTAZIONE PEDIATRICA. È attiva 24 ore su 24 sette giorni su sette e si trova a fianco del Pronto Soccorso Generale del Policlinico di Modena. Come per il Pronto Soccorso Generale si accede da via Campi.

ACCETTAZIONE OSTETRICO-GINECOLOGICO. L’accettazione è operativa 24 ore su 24 sette giorni su sette, si trova al 6° piano con accesso dall'ingresso 1 del Policlinico di Modena ed è ad accesso diretto senza passaggio dal Pronto Soccorso generale.

PRONTO SOCCORSO CHIRURGIA DELLA MANO. Situato al piano terra, ingresso 2 del Policlinico di Modena, è ad accesso diretto per ferite e traumi riportati nelle 48 precedenti. Al paziente viene assegnato un codice colore come avviene al triage del Pronto Soccorso Generale. Al paziente che si presenta da altri ospedali viene richiesto di portare con sé la documentazione medica predisposta nella Struttura di provenienza. Il Pronto Soccorso della Chirurgia della mano è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19.30; dalle ore 19:30 alle ore 8:00 e nei festivi è necessario rivolgersi al Pronto Soccorso Generale.

PRONTO SOCCORSO OCULISTICO. Si trova al 3° piano, ingresso 2 del Policlinico di Modena. L’accesso al Pronto Soccorso Oculistico è diretto senza passaggio dal Pronto Soccorso Generale dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 19:30 e la domenica e nei giorni festivi dalle ore 14:00 alle 19:30.Fuori dagli orari indicati è sempre presente un medico di guardia.

AFFIDO ONCOLOGICO. All’interno del Padiglione Beccaria, sede del Centro Oncologico Modenese (COM), è disponibile un ambulatorio con accesso diretto dedicato alla gestione delle urgenze per le problematiche oncologiche ed ematologiche con annessa Osservazione Breve ed Affido da PS. Si trova al 2° piano ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 12:00.

Per tutti queste strutture la raccomandazione è quella di non cercare il personale sanitario in reparto ma fermarsi in accettazione per poi attendere l’arrivo dell’operatore. Inoltre, è consigliato l’utilizzo della mascherina come presidio di prevenzione generale. Possibilmente si chiede ai pazienti di presentarsi nei vari pronto soccorso assieme a un solo accompagnatore.

Punto Accoglienza e Dimissione del Policlinico . Per facilitare la circolazione dei pazienti nelle fasi di accettazione e dimissione dai reparti in condizione di maggiore comodità e sicurezza, è a disposizione uno spazio protetto che facilita le operazioni di trasferimento senza rischi di esposizione a significative escursioni termiche e con un comodo accesso alle ambulanze e ai mezzi privati dei familiari. All’interno dell’area sono presenti operatori sanitari dedicati. Il punto unico si trova all’ingresso 5 nell’area dell’ex Pronto Soccorso e in prossimità dell’ingresso centrale ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle 19:00 e il sabato dalle ore 7:00 alle 13:00, permette al paziente con difficoltà di movimento l’accesso e l’uscita dalla struttura ospedaliera in condizione di comodità e sicurezza.